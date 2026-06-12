افتتاح مهرجان جماهيري في مدينة المعارض القديمة بدمشق لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026

“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
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