إطلاق حملة “شفاء 4” الطبية لإجراء أكثر من ألف عمل جراحي مجاني في سوريا

دمشق-سانا‏

أطلقت وزارتا الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع فريق شفاء الطبي (‏ShifaMed‏) ومنظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية (‏MedGlobal‏)، اليوم الأحد، الحملة الطبية الدولية “شفاء 4”، تحت عنوان “يداً بيد من أجل سوريا”، بهدف ‏تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في مقر المنظمة بدمشق.

وتتضمن الحملة، التي تستمر حتى الـ 28 من آب المقبل، إجراء أكثر من 1000 عملية جراحية مجانية، وتقديم نحو 6000 ‏معاينة وخدمة علاجية وتشخيصية، ضمن 20 مشفى ومركزاً طبياً في مختلف المحافظات.

وتشمل الحملة 14 اختصاصاً طبياً، من بينها الجراحة العصبية، وجراحة القلب، والجراحة العامة والحشوية، وجراحة ‏العيون، والجراحة البولية والنسائية والصدرية والعظمية، وجراحة الترميم واليد، والقثطرة والتداخلات القلبية، والتداخلات ‏العصبية والهضمية، إضافة إلى اختصاصات طبية داعمة.

140 جراحاً مشاركاً في الحملة

وأوضح المدير الإداري لفريق شفاء الدكتور بلال الأشقر الحموي، في تصريح لـ سانا، أن حملة “شفاء 4” تعد الأكبر من ‏نوعها من حيث عدد العمليات الجراحية، مبيناً أن 140 طبيباً جراحاً يشاركون فيها على نفقتهم الشخصية، بما يشمل تكاليف ‏السفر والإقامة والتنقل، لتقديم العمليات الجراحية مجاناً بشكل كامل.

وأشار الحموي إلى أن الإقبال الكبير من الأطباء على المشاركة استدعى إغلاق باب الانتساب، بما يضمن حسن التنظيم ‏وسلامة سير العمل، لافتاً إلى أن هذا العدد من الأطباء المتطوعين يشكل دعماً مهماً للقطاع الصحي.

وبين الحموي أن قوائم المرضى يتم الحصول عليها من وزارة الصحة، فيما يتولى الفريق الطبي تقييم الحالات وفق درجة ‏الحاجة ودون أي تمييز، من خلال اعتماد نظام ترميز خاص لكل مريض، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة.

ولفت الحموي إلى أن الحملات السابقة، التي انطلقت منذ شهر نيسان من عام 2025، شهدت إجراء نحو 2000 عمل ‏جراحي، وتقديم أكثر من 15000 معاينة طبية، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية في جراحات الشبكية والجنف، فضلاً عن ‏الجانب التعليمي بمشاركة أطباء أكاديميين وبروفيسورات، ما أتاح تقديم خدمات طبية وتعليمية بالتوازي.

إجراء أول عملية قلبية ضمن الحملة

بدوره، ذكر جراح القلب المشارك في الحملة الدكتور أحمد العفيش أنه تم افتتاح الحملة بإجراء أول عملية قلبية، موضحاً أن ‏الحملة ستشمل تنفيذ ما بين 40 و60 عملية قلب مفتوح، تتضمن تبديل الصمامات والمجازات الإكليلية.

وأكد العفيش أهمية تطوير واقع التجهيزات الطبية في بعض المشافي وغرف العمليات، بما يتناسب مع متطلبات تقديم ‏الخدمات الصحية للمرضى، إلى جانب تمكين الكوادر الطبية والاستفادة من التجارب الأخرى، بما يسهم في النهوض بالواقع ‏الصحي وتحسين جودة العمل الجراحي.

تعزيز التبرعات لضمان استمرارية الحملة

من جانبها، أوضحت منسقة البرامج في منظمة ميد غلوبال الأمريكية الدكتورة سالي حسن، أن المنظمة تعمل على تنسيق ‏الجهود بين القائمين على الحملة ووزارتي الصحة والتعليم العالي وإدارات المشافي ومزودي الخدمات، إضافة إلى تأمين ‏المستلزمات الطبية بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة.

وأشارت حسن إلى أن العمل يجري على دراسة الاحتياجات وتعزيز حملات التبرع لضمان استمرارية الحملة وتوسيع نطاق ‏خدماتها، مع التركيز على دعم الرعاية الصحية الأولية والثانوية، والتعليم الطبي المستمر، وتنفيذ البعثات الطبية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، في شهر حزيران الماضي، تحديد الـ 5 من تموز الجاري موعداً لإطلاق حملة “شفاء 4” ‏الطبية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفريق شفاء الطبي ومنظمة ميد غلوبال الأمريكية، في عدد من ‏المحافظات، كما فتحت باب التسجيل الإلكتروني أمام المرضى الراغبين بالاستفادة من خدمات الحملة عبر الرابط الرسمي:

https://tawasal.moh.gov.sy/patient