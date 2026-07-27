الجامعة الافتراضية تحدد مواعيد إعادة امتحانات الطلبة المتغيبين يومي 6 و7 تموز

الجامعة الافتراضية السورية 860x573 1 1 الجامعة الافتراضية تحدد مواعيد إعادة امتحانات الطلبة المتغيبين يومي 6 و7 تموز

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية عن تحديد مواعيد إعادة الامتحانات بكل البرامج بفصل ربيع 2025 عدا (برامج الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي والماجستير)، وذلك للطلاب الذين لم يستطيعوا التقدم للامتحان يومي 6 و7 تموز الجاري.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الإثنين، أن إعادة الامتحان ضمن المراكز الداخلية، تشمل الطلاب الذين واجهوا مشاكل تقنية يوم الإثنين الواقع في 6 تموز الجاري، وطلاب دمشق الذين لم يستطيعوا الذهاب إلى الامتحان في ال 7 شهر تموز الجاري بسبب الانفجارين قرب وزارة السياحة.

ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على المواعيد التفصيلية لكل طالب على الملف المرفق عبر الرابط.

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