دراسة: المياه الغازية غير المحلاة آمنة نسبياً على مينا الأسنان

tbl articles article 29979 584bba59a53 f6da 409e a40d eed81fd9cb1e دراسة: المياه الغازية غير المحلاة آمنة نسبياً على مينا الأسنان

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن المياه الغازية غير المحلاة قد تكون أقل ضرراً على الأسنان مقارنة بالمشروبات الغازية المحلاة بالسكر، إذ تسبب انخفاضاً مؤقتاً في حموضة الفم لكنه لا يصل إلى مستوى التآكل.

ونقل موقع “نيوز ميديكال” العلمي، أمس الأحد، عن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بوردو الأمريكية بقيادة الباحثة وجيهة ذو الفقار، أنها شملت  20 شخصاً بالغاً، واختبرت تأثير أربعة مشروبات “محلاة بالسكر، غازية غير محلاة، غازية مدعمة بالكالسيوم، وماء عادي” على حموضة اللعاب.

ووجدت الدراسة أن المشروبات المحلاة خفضت حموضة الفم أكثر من غيرها، بينما تسببت المياه الغازية غير المحلاة في انخفاض مؤقت بعد دقيقتين، والمدعمة بالكالسيوم بعد 5 دقائق، وعادت الحموضة إلى طبيعتها خلال 20 دقيقة.

وأكدت الباحثة ذو الفقار أن اللعاب ساعد في استعادة التوازن بسرعة، محافظاً على الحموضة فوق مستوى التآكل، مشيرةً إلى أن استبدال المشروبات المحلاة بالمياه الغازية غير المحلاة قد يقلل من خطر تآكل الأسنان مع العناية الجيدة بالفم.

يذكر أن تآكل مينا الأسنان يحدث عندما تنخفض حموضة الفم، ما يسمح للأحماض بإذابة الطبقة الخارجية للأسنان.

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