منظمة الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس هانتا بين البشر لا يزال منخفضاً

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، أن خطر تفشي فيروس هانتا على نطاق واسع بين البشر لا يزال منخفضاً، وذلك عقب تسجيل وفيات وإصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا هانز كلوج قوله في بيان: “لا يزال الخطر على البشر بالشكل الأوسع نطاقاً منخفضاً ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر”.

وأضاف كلوج: إن المنظمة تتصرف بسرعة لدعم الاستجابة لتفشي المرض، وتعمل مع الدول المعنية لدعم الرعاية الطبية، والإجلاء والتحقيقات، وتقييم المخاطر الصحية.

وأشار إلى أن الإصابات بفيروس هانتا نادرة، وغالباً ما ترتبط بمخالطة القوارض المصابة، مؤكداً أنه رغم خطورة المرض في بعض الحالات، فإنه لا ينتقل بسهولة بين الأشخاص.

من جهتها قالت شركة “أوشن وايد إكسبديشنز” التي تتخذ من هولندا مقراً لها: إنها “تتعامل مع وضع طبي خطير” على متن سفينة “إم.في هونديوس” للاستكشاف القطبي، والموجودة قبالة ساحل الرأس الأخضر.

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بفيروس هانتا، في حادثة يُشتبه بأنها بؤرة تفشٍ مرتبطة بالقوارض، على متن سفينة الاستكشاف القطبي إم.في هونديوس.