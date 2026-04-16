بحث تطوير الواقع الصحي في حمص وتعزيز إجراءات الضبط والرقابة

حمص-سانا

أقامت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الصحة اجتماعها الأول في مبنى المحافظة ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية والبيئية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية، إضافة إلى ممثلين عن المشافي الخاصة وعدد من المعنيين بالشأن الصحي.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الصحي وواقع الخدمات المقدمة في المراكز والمشافي التابعة له، إلى جانب مناقشة مقترحات تطوير البنية التحتية وتعزيز برامج التدريب والدعم الفني للعاملين في المجال الصحي.

وشدد المشاركون على ضرورة منع المخالفات التي تشمل صرف الوصفات الطبية غير النظامية، وعمل المراكز غير المرخصة التجميلية منها والتدريبية على حد سواء.

كما طالبوا بمعالجة نقص الكوادر الصحية والطبية، وأكدوا على ضرورة حماية الكادر الطبي من الاعتداءات، واقترحوا إقامة ورشات لتأهيل الكوادر التمريضية وتقييمها ومنع غير المؤهلة من ممارسة العمل.

في سياق متصل بحث المجتمعون واقع المشافي، ولفتوا إلى أهمية العناية بإجراءات العقامة لحماية الكوادر والمرضى، إضافة إلى تفعيل أتمتة الفواتير في المستشفيات، وحصر نقاط سحب الدم ببنك الدم.

ومن جانب آخر تضمن الاجتماع دراسة واقع الأدوية، وسبل ضبطه، بما في ذلك مراقبة خطوط الإنتاج في المعامل وتكثيف الدوريات الصحية على الصيدليات بالتعاون بين نقابة الصيادلة ومديرية الصحة، مع تشديد العقوبات على الصيدليات المخالفة.

وأكد المشاركون في تصريحات لسانا، أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية الرسمية والنقابية، ووضع خطوات عملية لتحسين جودة الخدمات وضمان وصولها إلى المواطنين، مشيرين إلى أن الاجتماع يشكل منصة لتبادل الآراء وتحديد الأولويات الصحية في المرحلة المقبلة.

بدوره لفت معاون محافظ حمص للشؤون الصحية، الدكتور عبد الكريم غالي، إلى أن هدف الاجتماع ضبط القطاع الصحي وتقييمه عبر جمع الجهات المعنية بصحة المواطن، واستعراض المشكلات وتشخيصها ووضع خطة للمعالجة وآلية للحل، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأفضل مستوى للمواطن.

وبيّن غالي أن اجتماع اليوم هو الأول ضمن سلسلة اجتماعات ستُعقد خلال الفترة القادمة وتشمل تقييم الوضع الصحي والغذائي والبيئي في المطاعم، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتسهيل الحلول، وأن الصحة مسؤولية مجتمعية مشتركة.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة الصحية في محافظة حمص ودعم المبادرات الهادفة إلى تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية.