إعادة تشغيل آخر محطات المياه المتوقفة في الرقة و4 محطات بدير الزور

الرقة ودير الزور-سانا
أعادت وزارة الطاقة تشغيل آخر محطتي مياه شرب في ريف الرقة، وأربع محطات إضافية في ريف دير الزور الشرقي، بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات والمعدات إليها عقب انخفاض منسوب نهر الفرات.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أمس السبت، أن الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة أعادت تشغيل محطتي الكرامة وحمرة بلاسم اللتين خرجتا عن الخدمة سابقاً بسبب ارتفاع منسوب الفرات، وذلك بعد تركيب المعدات اللازمة واستئناف ضخ المياه منهما.
وفي دير الزور، أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل محطات تشرين وبقرص تحتاني (اللايذ) والعشارة والكشكية الثانية في الريف الشرقي، عقب إعادة تركيب الأجهزة الخامية والكهربائية والفنية التي كانت قد فُككت مسبقاً حفاظاً عليها من الغمر بمياه النهر.
وأكدت الوزارة أن إعادة هذه المحطات للخدمة، تأتي استكمالاً لجهود إعادة تشغيل جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الأيام الماضية، مثمّنةً الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الصيانة والفرق الفنية والهندسية لإعادة الخدمات المائية إلى المواطنين.
وجددت الوزارة تأكيدها استمرار العمل على تعزيز استقرار خدمات مياه الشرب وضمان جاهزية البنية التحتية المائية في مختلف المناطق المتأثرة.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق اليوم إعادة تشغيل إحدى عشرة محطة مياه بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات إليها، عقب تفكيكها مسبقاً للحفاظ عليها من الغمر.
وأدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الفترة الماضية إلى خروج عدد كبير من محطات المياه عن الخدمة في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث عملت الوزارة بالتعاون مع الفرق الفنية في المحافظتين على تنفيذ سلسلة إجراءات لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات ضمن خطة الاستجابة المعتمدة، بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.