إعادة تشغيل آخر محطات المياه المتوقفة في الرقة و4 محطات بدير الزور

الرقة ودير الزور-سانا ‏

أعادت وزارة الطاقة تشغيل آخر محطتي مياه شرب في ريف الرقة، وأربع ‏محطات إضافية في ريف دير الزور الشرقي، بعد توفر الظروف الملائمة ‏لإعادة التجهيزات والمعدات إليها عقب انخفاض منسوب نهر الفرات.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أمس السبت، أن الكوادر الفنية ‏والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة أعادت ‏تشغيل محطتي الكرامة وحمرة بلاسم اللتين خرجتا عن الخدمة سابقاً بسبب ‏ارتفاع منسوب الفرات، وذلك بعد تركيب المعدات اللازمة واستئناف ضخ ‏المياه منهما.‏

وفي دير الزور، أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ‏تشغيل محطات تشرين وبقرص تحتاني (اللايذ) والعشارة والكشكية الثانية ‏في الريف الشرقي، عقب إعادة تركيب الأجهزة الخامية والكهربائية والفنية ‏التي كانت قد فُككت مسبقاً حفاظاً عليها من الغمر بمياه النهر.‏

وأكدت الوزارة أن إعادة هذه المحطات للخدمة، تأتي استكمالاً لجهود إعادة ‏تشغيل جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب نهر ‏الفرات خلال الأيام الماضية، مثمّنةً الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر الصيانة ‏والفرق الفنية والهندسية لإعادة الخدمات المائية إلى المواطنين.‏

وجددت الوزارة تأكيدها استمرار العمل على تعزيز استقرار خدمات مياه ‏الشرب وضمان جاهزية البنية التحتية المائية في مختلف المناطق المتأثرة.‏

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق اليوم إعادة تشغيل إحدى ‏عشرة محطة مياه بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات إليها، عقب ‏تفكيكها مسبقاً للحفاظ عليها من الغمر.‏

وأدى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الفترة الماضية إلى خروج عدد ‏كبير من محطات المياه عن الخدمة في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث ‏عملت الوزارة بالتعاون مع الفرق الفنية في المحافظتين على تنفيذ سلسلة ‏إجراءات لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات ضمن خطة الاستجابة المعتمدة، ‏بهدف الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية في ظل الظروف الطارئة ‏التي شهدتها المنطقة.‏