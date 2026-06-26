مركز تجاري في موسكو يطلق أول بركة صيد داخلية في العالم ضمن تجربة ترفيهية غير تقليدية

موسكو-سانا

أعلن مركز تسوق جاغارينسكي “Gagarinsky Shopping Center” في العاصمة الروسية موسكو عن إطلاق مشروع ترفيهي غير مسبوق، يتمثل في إنشاء أول بركة صيد داخلية في العالم، ضمن مساحة مغلقة مخصصة للزوار، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة تجمع بين الترفيه والأنشطة التفاعلية داخل بيئة تسوق حديثة.

وبحسب ما نقل موقع Oddity Central المتخصص بنشر الأخبار الغريبة اليوم الجمعة، فإن البركة الاصطناعية تبلغ أبعادها نحو 10×3 أمتار، وتضم أنواعاً متعددة من الأسماك مثل الكارب والتنش والبريم والفرخ والسلور، مع إمكانية مشاركة ما يصل إلى 16 شخصاً في الصيد في الوقت نفسه.

ويتيح المشروع للزوار استخدام أدوات صيد متكاملة داخل الموقع، مع عرض مباشر لحركة الأسماك داخل المياه عبر كاميرات مثبتة تنقل المشهد إلى شاشات كبيرة، في تجربة تُحاكي أجواء الصيد الطبيعي داخل بيئة مغلقة ومكيّفة.

ووفق القائمين على المشروع، فإن البركة صُممت لتكون “جزيرة طبيعية” داخل المركز التجاري، حيث يتم إدخال مؤثرات صوتية مثل أصوات الطيور والضفادع بهدف تعزيز الإحساس بالبيئة الطبيعية رغم وقوعها داخل منشأة تجارية.

وتشير المعلومات إلى أن الزوار لن يتمكنوا من الاحتفاظ بالأسماك بعد صيدها، إذ ستتم إعادتها إلى البركة، مقابل منح المشاركين نقاطاً يمكن استبدالها بمكافآت داخل المركز التجاري، في نموذج ترفيهي يعتمد على التفاعل أكثر من الاستهلاك.

وأثار المشروع جدلاً بين مؤيدين يعتبرونه تجربة ترفيهية مبتكرة، ومعارضين يرون أن تكرار صيد الأسماك داخل مساحة مغلقة قد يثير تساؤلات تتعلق برفاهية الحيوانات، رغم تأكيد المنظمين أنه مصمم وفق معايير تراعي استدامة التجربة.