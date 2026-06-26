بريطانيا تؤكد دعمها لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وتثّمن جهود الهيئات الوطنية

لندن-سانا

أكدت بريطانيا اليوم الجمعة، وبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن جهود الهيئات الوطنية السورية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، تظل محورية لضمان العدالة للضحايا وأسرهم في سوريا.

وجددت البعثة البريطانية لدى سوريا في منشور عبر صفحتها في فيسبوك، الوقوف إلى جانب الناجين في سوريا، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان عنصراً أساسياً في بناء مستقبل مستقر للبلاد.

وأوضحت البعثة أن دعمها للجنة العدالة والمساءلة الدولية يسهم في جمع الأدلة وحفظها وبناء ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا، بما يمهّد الطريق للتحقيقات والمحاكمات، التي بدأ العديد منها بالفعل.

ويواصل القضاء السوري لتحقيق العدالة الانتقالية إجراء محاكمات بحق ‏متهمين ‏بارتكاب ‌‏‌‏‌‏جرائم ‏حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، حيث بدأت ‏في ‌‏‌‏‌‏الـ 26 ‏من شهر نيسان الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، بهدف كشف ‏الحقيقة، ‏وإنصاف ‌‏‌‏‌‏الضحايا، ‏ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.‏

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا وقعت يوم الثلاثاء الماضي مذكرة تفاهم مع المركز السوري للعدالة ‏والمساءلة في واشنطن، بهدف تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بما يدعم تنفيذ ‏برنامج وطني شامل للعدالة الانتقالية بقيادة سورية.