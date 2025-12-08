وزير الطاقة يطلع على واقع العمل في محطة الزارة الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة حماة منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/4 السعودية تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية سوريا وسلطنة عُمان توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي جهود كبيرة تبذلها فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الحراجي الذي اندلع بين مشروع دمر وقصر الشعب الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 3 من كانون الأول 2025 وادي النصارى بريف حمص… أرض الكنوز الطبيعية والمعالم الخالدة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةسوريامحطة الزارة الحراريةوزير الطاقة السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 احتفال أبناء الجالية السورية في العاصمة الروسية موسكو بذكرى التحرير منذ 8 دقائق 3 فوج مار أفرام السرياني البطريركي الكشفي بدمشق وفرقة كشاف سوريا يشاركون في احتفالات عيد التحرير منذ 10 دقائق 3 من احتفال الجالية السورية في سويسرا بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير في مدينة زيوريخ منذ 15 دقيقة 2 تجمع حشود من أهالي حي الميدان بدمشق لانطلاق مسير باتجاه ساحة الأمويين منذ 19 دقيقة