محكمة كينية تعلّق خطة أمريكية لإنشاء مرفق حجر صحي لمكافحة إيبولا على أراضيها

نيروبي-سانا

أمرت محكمة عليا كينية بتعليق مؤقت للخطة الأمريكية الرامية إلى إنشاء مرفق حجر صحي لمكافحة فيروس إيبولا في كينيا، مانعةً في الوقت ذاته استقبال أي شخص مشتبه في إصابته بالفيروس أو مصاب به في إطار الاتفاق المزمع مع واشنطن.

وذكرت وكالة رويترز أن قاضية المحكمة العليا باتريشيا نياوندي أصدرت هذه الأوامر، إثر دعوى قضائية رفعها “معهد كاتيبا” الحقوقي الكيني طاعناً في الخطة، معتبراً أن “إنشاء مرفق حجر صحي سري ومن طرف واحد، يثير مخاوف دستورية بالغة تتعلق بالحق في الحياة والصحة والإجراءات الإدارية العادلة”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء المرفق لعزل الأمريكيين المشتبه في إصابتهم بإيبولا، مؤكداً أنها لن تُعيدهم إلى الوطن في حال ظهور الأعراض عليهم بل ستُرسلهم إلى دولة ثالثة.