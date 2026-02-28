مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تغلق عدداً من محال بيع اللحوم في سوق برزة

وصول 90 طياراً شراعياً من 35 دولة إلى دمشق للمشاركة في احتفالات تحرير سوريا
“ترجع أحلى ما كانت” بازار ينبض بالأمل في المركز الثقافي ببانياس
“رحلة إلى قلب الحكاية السورية” تجربة تفاعلية تعيد إحياء مشاهد النصر في ردع العدوان
مراسل سانا من المركز الصحي في دير حافر بريف حلب ينقل الواقع بعد تفعيل عمل المركز
مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى