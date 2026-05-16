هيئة التميز والإبداع تعلن تشكيل الفريق الوطني المشارك في أولمبياد الكيمياء العالمي 2026

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع تشكيل الفريق الوطني السوري المشارك في أولمبياد الكيمياء العالمي (IChO 2026)، الذي تستضيفه أوزبكستان، وذلك عقب سلسلة من الاختبارات العلمية والبرامج التدريبية التخصصية التي شهدت مستوى متقدماً من التنافس والتميّز.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، أن تشكيل الفريق جاء تتويجاً لمسار علمي مكثّف خاضه الطلاب ضمن برامج الهيئة، ويضمّ كلاً من: جاد أحمد (محافظة حماة)، وإيليو مشرقي (محافظة حمص)، ومها العبيد (محافظة اللاذقية)، ومحمد خلوق الأخرس (محافظة حمص).

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف الهيئة عن تشكيل الفرق الوطنية المشاركة في الأولمبياد العالمي للعلوم النووية (INCO 2026)، وعلم الأحياء العالمي (IBO 2026).

وكانت أقامت هيئة التميز والإبداع من الـ 16 وحتى الـ 24 من شهر نيسان الماضي ملتقى التدريب النوعي في اختصاص الكيمياء ضمن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق، لرفع جاهزية الطلاب لخوض المنافسات العلمية الدولية وتحقيق نتائج متميزة.

يُقام هذا الأولمبياد سنوياً في الفترة بين أواخر حزيران ومنتصف تموز وتستمر المنافسات نحو 10 أيام.