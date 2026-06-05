معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة والصناعات الدوائية

دمشق-سانا

يقدّم المعرض الطبي المتخصص، المقام ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – FAGOS) والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – SEGOC)، أحدث الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية.

‏ويتضمن المعرض الذي يشارك فيه 16 شركة للأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية، أحدث المستجدات الطبية في مجالات الخصوبة والعقم، وطب الجنين، والأورام والسرطانات النسائية، والجراحة التنظيرية النسائية، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على التقنيات والابتكارات الحديثة في الرعاية الصحية.

‏تشخيص دقيق

‏وأوضح مهندس الأجهزة الطبية وصاحب شركة طبية، محمد بشير متولي لـ سانا، أن المعرض شكل فرصة للجمع بين الأطباء والشركات، لعرض آخر التقنيات الطبية، ولا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي الذي أتاح لهم الحصول على تشخيص دقيق في وقت قصير.

‏وقال متولي: في مجال الأمواج فوق الصوتية، أصبحنا نشخص آفات الرحم وأشكاله بشكل أوتوماتيكي، ما اختصر وقت التشخيص من نصف ساعة إلى خمس دقائق، مضيفاً “تمكنا من الحصول على صور للجنين كانت مستحيلة بسبب وجود عوائق، حيث يتعرف الجهاز على هذه الأنسجة ويلغيها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي”.

‏ولفت متولي إلى أن تبادل الخبرات مع أطباء من داخل سوريا وخارجها أسهم في الوصول إلى نتائج جديدة وتفاصيل أعمق، مشيراً إلى أن بعض الأطباء يستخدمون التقنيات بطرق مبتكرة تتجاوز الاستخدامات المحددة من قبل الشركات المصنعة.

عرض منتجات تنظيرية جديدة

‏بدوره، أشار صاحب شركة تجهيزات طبية عمر حمامي إلى أن مشاركته في المعرض تهدف إلى عرض المنتجات التنظيرية الجديدة التي ظهرت عالمياً بعد فترة انقطاع، ومن بينها أجهزة الجراحة التنظيرية (ICG)، لافتاً إلى نجاح ورشة عمل أقيمت منذ أسبوعين في مشفى التوليد الجامعي، تم خلالها استخدام جزء من هذه التجهيزات.

‏وأكد حمامي أن أهم ما يوفره المعرض هو الاتصال المباشر مع الأطباء، والاستماع إلى احتياجاتهم من نقص في التجهيزات، ما يتيح ترويج المنتجات الجديدة وتبادل المعرفة وتطوير التجهيزات وفقاً لمتطلبات السوق المحلية.

‏ الأدوية الهرمونية

من جانبه، أوضح مدير مكتب شركة دولية للأدوية بدمشق، بهاء أحمد، أن الشركة المتخصصة في الصناعات الهرمونية منذ عام 2006، تسعى لتصحيح أي خلل في سوق الأدوية الهرمونية، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض أتاحت عرض آخر المستجدات في الأدوية الهرمونية الخاصة بالمرأة، والاطلاع على احتياجات الأطباء في هذا المجال.

‌‏أما أمير معاني، صاحب شركة تجهيزات مخبرية متخصصة في تجهيزات المختبرات الوراثية والعقم، فأكد أن المعرض والمؤتمر يمثلان بوابة لعودته إلى سوريا واستثمار الخبرات التي اكتسبها خلال 14 عاماً في الإمارات، من خلال تقديم استشارات حول تجهيز المختبرات الوراثية والتكنولوجيا العالية وتجهيزات العقم، مثنياً على التسهيلات التي تقدمها الحكومة لإعادة الخبرات السورية إلى البلاد.

أحدث التقنيات لتطوير القطاع الطبي

‏بدوره، أوضح مدير مبيعات في شركة تجهيزات طبية باسل حماصنة، أن الشركة تعمل في مجالات متعددة تشمل أجهزة التخدير والمنافس، والمونيتور، والصدمات الكهربائية، وتخطيط القلب، والحاقن الآلي، والطاولات وأضواء العمليات، والجراحة التنظيرية، والتصوير الطبي بالموجات فوق الصوتية والأشعة الرقمية، وأجهزة التعقيم المركزي، وحواضن الأطفال، والفرش الطبي.

‏وأشار حماصنة إلى أن مشاركته في المعارض الطبية تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأجهزة عالمياً، وإيصالها للطبيب ليستفيد منها، والعمل معاً لتطوير القطاع الطبي في سوريا.

‏يذكر أن فعاليات المؤتمر العلمي الأول لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (فاغوس – FAGOS) والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء (سيغوك – SEGOC)، انطلقت أمس الخميس في فندق الداما روز بدمشق، ومستمرة حتى يوم غد السبت، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين، والجمعية السورية لأطباء طفل الأنبوب.