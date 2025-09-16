العدالة الانتقالية الفرص والتحديات جلسة حوارية في دير موسى الحبشي

جولة رقابية لفريق من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على معمل يونيفارما للصناعات الدوائية
345 من حجاج حلب يتوجهون إلى مطار دمشق الدولي ومنه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج
عمليات جراحية متنوعة وخدمات طبية بمبالغ رمزية في مشفى العيون بمدينة حلب
وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة
عودة 72 لاجئاً سورياً عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى