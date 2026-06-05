“نبض حمص” ماراثون رياضي يجمع فئات عمرية مختلفة بمناسبة اليوم العالمي للجري

معرض “حكاية أمل” في حمص.. منصة لتمكين النساء ودعم الحرف اليدوية في القصير
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أعضاء الهيئات الناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب الأعضاء عن دائرتي رأس العين وتل أبيض
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