اختتام دورة تدريبية في مشفى ابن الوليد بحمص حول الاستجابة السريعة والإنعاش

حمص-سانا



اختتمت اليوم الخميس في مشفى ابن الوليد بمدينة حمص، دورة تدريبية متخصصة في مهارات الاستجابة السريعة والإنعاش، نفذتها البعثة الطبية البولندية بالتنسيق مع مديرية صحة حمص.

واستهدفت الدورة الكادر التمريضي والأطباء المقيمين في سنتهم الأولى، بهدف تعزيز جاهزية العاملين الصحيين للتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة والإصابات الجماعية.







وأوضح المدير الطبي لمشفى ابن الوليد الدكتور عماد الدين حوا في تصريح لمراسل سانا، أن الدورة استمرت أسبوعاً كاملاً، وتناولت أساليب التعامل مع الإصابات الجماعية والحوادث التي تنتج أعداداً كبيرة من المصابين، مشيراً إلى أنه جرى خلال التدريب عرض التجربة البولندية ومقارنتها بالتجربة السورية خلال سنوات الثورة وما بعدها، بما يسهم في تبادل الخبرات وسد الفجوات المعرفية والعملية في هذا المجال.

وأكد حوا أهمية تكرار مثل هذه الدورات لتشمل جميع أفراد الكادر التمريضي في المحافظة، لما لها من دور في رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على الاستجابة السريعة للحالات الإسعافية المختلفة.





بدوره بيّن رئيس البعثة الطبية البولندية مارسين بلينسكي في تصريح مماثل، أن هذه الزيارة هي الأولى للبعثة إلى سوريا، لافتاً إلى أن الفريق أجرى تقييماً لاحتياجات المشافي في المحافظة، وركز على جانب التدريب والتعليم باعتباره من الأولويات الأساسية لدعم القطاع الصحي.



وأشار بلينسكي إلى أن الدورة ركزت على تدبير المصابين في الكوارث والحوادث الجماعية، ومهارات الفرز الطبي، والتعامل مع الحالات الإسعافية الحرجة باستخدام بروتوكولات وتقنيات حديثة، منها الإيكو المتنقل وتقنيات إيقاف النزف، بما يضمن تقييم المصابين منذ لحظة وصول المسعفين إلى مكان الحادث، وفرزهم وتوزيعهم وفق درجة الخطورة والحاجة إلى الرعاية الطبية.

وبين أن البعثة تعتزم تنفيذ دورات تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية.





من جهته أوضح فني التخدير في المشفى المشارك في الدورة باسل مشارقة، أن الدورة ركزت على مبادئ الإسعافات الأولية والتعامل مع المصاب أو المريض قبل وصوله إلى المشفى، وآليات تصنيف الحالات بحسب درجة الخطورة، وطرق التدخل المناسبة لكل منها، ما يسهم في تخفيف الضغط على المشافي وتسريع استجابة الكوادر الطبية والتمريضية وتنظيم العمل خلال الحالات الطارئة.



وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون الطبي الهادف إلى دعم القطاع الصحي في سوريا، وتطوير مهارات العاملين فيه، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وقدرة المشافي على التعامل مع الحالات الإسعافية والكوارث المختلفة.