وزارة الصحة: تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع الصحية في منطقة الجزيرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مديريات الصحة في الرقة ودير الزور، وبالتنسيق الكامل مع محافظة دير الزور ومكاتبها التنفيذية، ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وقوى الأمن الداخلي، والهلال الأحمر العربي السوري، لمتابعة الوضع ميدانياً، وتقييم الاحتياجات، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه تم رفع جاهزية المشافي وفرق الإسعاف، وتنظيم نقل الحالات والكوادر الطبية بين ضفتي نهر الفرات، وتعزيز أعمال الترصد الوبائي، وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى دعم المنطقة بالكوادر والخدمات الجراحية، بالتنسيق مع الشركاء الصحيين.

وأكدت الوزارة استمرار متابعتها للوضع، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة وزارة الصحة بشكل حثيث ومستمر الأوضاع في منطقة الجزيرة (شرق الفرات)، في ظل التحديات المرتبطة بالمياه والآثار الصحية المحتملة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الجاهزية والاستجابة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.