دراسة أمريكية: دواء قد يمنح أملاً جديداً لمرضى التوحد

نيويورك-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتفاع هائل في وصف دواء “ليوكوفورين” في الولايات المتحدة، بعد أن روجت له وسائل إعلام وشخصيات سياسية كعلاج واعد لاضطراب التوحد، وسط جدل علمي واسع حول فعالية الدواء التي لم تثبت بعد.

ووفق ما نشرته مجلة “جاما نيتورك أوبن” العلمية الأمريكية، أمس الإثنين، فإن باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بقيادة الدكتور “جوشوا روثمان”، رصدوا ارتفاعاً قياسياً في وصف دواء “ليوكوفورين” المعروف بحمض الفولينيك، حيث قفزت الوصفات الطبية بنسبة تجاوزت 2000 % خلال أشهر قليلة، وذلك بعد حملة إعلامية وسياسية روجت له كعلاج واعد للتوحد.

واعتمد الباحثون على تحليل أكثر من 300 مليون سجل طبي أمريكي، فوجدوا أن الوصفات قفزت من 34 إلى 225 وصفة لكل 100 ألف زيارة بعد تقرير إعلامي في كانون الثاني 2025 عن طفل تحسن بشكل ملحوظ، ثم بلغت أكثر من 835 وصفة بحلول تشرين الثاني 2025، وتزامن ذلك مع قصص فردية مؤثرة، أبرزها طفل في ميسوري بدأ بعد العلاج بتكوين جمل كاملة.

يذكر أن دواء “ليوكوفورين” يستخدم عادة لعلاج نقص حمض الفوليك في الدماغ، أو للحد من آثار العلاج الكيميائي، ويحذر الباحثون من أن التغطية الإعلامية وتصريحات الشخصيات العامة قد تسرع انتشار العلاجات قبل اكتمال التحقق العلمي منها، داعين إلى إجراء تجارب سريرية واسعة لتحديد مدى أمان وفعالية الدواء.