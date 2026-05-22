بتقنيات جراحية دقيقة..فريق طبي في دمشق ينجح بعملية زرع كلية

دمشق-سانا

أجرى فريق طبي متكامل في قسم زرع الكلية في مشفى الكلية الجراحي بدمشق، اليوم الخميس، عملية زرع لمريض، باستخدام كلية من متبرع تبيّن أنها تحتوي على شريانين في الكلية اليسرى، ما استدعى تدخلاً جراحياً دقيقاً لتأمين التروية الدموية بالشكل الأمثل، وذلك ضمن إجراءات طبية متقدمة تهدف إلى رفع نسب نجاح الزرع والحفاظ على سلامة المتبرع والمستفيد.

وقال الاختصاصي في جراحة وزرع الكلي الدكتور فراس محمد في تصريح لـ سانا: إن “الحالة تعد من الحالات المميزة لزراعة الكلية في سوريا، حيث تطلبت دقة جراحية خاصة بسبب وجود شريانين في الكلية المزروعة”، مبيناً أن المتبع عادة هو اختيار كلية تحتوي على شريان واحد لتسهيل العملية الجراحية، إلا أن الفريق اختار في هذه الحالة الكلية اليسرى رغم احتوائها على شريانين، وذلك حفاظاً على الكلية الأفضل لدى المتبرع.

وأضاف محمد: إنه تمت زراعة الشريان الرئيسي للكلية على الشريان الحرقفي الظاهر لدى المريض، بينما جرى وصل الشريان الإضافي مع الشريان الحرقفي الباطن، وهو ما تطلّب عملاً جراحياً نوعياً ودقيقاً، مؤكداً أن حالة المريض الصحية ممتازة، وقد غادر المشفى إلى منزله بعد استقرار وضعه الصحي.

ويقدم قسم الكلية الصناعية في مشفى الكلية الجراحي بدمشق، خدمات “التحال الدموي” لـ 325 مريضاً و15 طفلاً بجدول دوري ثابت عبر منظومة متكاملة تضم 50 جهازاً في القسم العام و7 أجهزة للأطفال و3 أجهزة عناية مشددة، ويعمل المشفى بطاقته القصوى لتغطية احتياجات المرضى الوافدين من مناطق الريف مع استمرار وزارة الصحة خطط إعادة تأهيل المشافي المتضررة.