زراعة درعا تطلق حملة تحصين وقائية للأبقار ضد الحمى القلاعية في بصرى الشام

درعا-سانا

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة درعا اليوم الثلاثاء، حملة تلقيح وقائية للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، في منطقة بصرى الشام.

وأوضح رئيس الصحة الحيوانية في منطقة بصرى الشام الدكتور البيطري محمد الحمدو في تصريح لمراسل سانا، أنه يتم تنفيذ الحملة من خلال الكادر الطبي في الوحدة الإرشادية ببلدتي معربة وغصم، بهدف السيطرة على المرض الذي انتشر في الفترة الماضية بعموم أرجاء المحافظة، مشيراً إلى وجود خطة مستقبلية بالتنسيق بين الصحة الحيوانية والزراعة، تشمل قطيع الأغنام، لدعم المربين وتخفيف تكاليف العلاج عنهم.

وبين المربي فايز السويدان أن الوحدة الإرشادية وفرت اللقاح المناسب للأبقار، وخففت عنا تكاليف مادية كبيرة، وطالب بشمول الأغنام في حملات التحصين، وإقامة دورات تدريبية حول التعامل مع الأمراض التي تصيب القطعان، بينما أشار المربي حسن عثمان إلى ضرورة توفير الأدوية البيطرية اللازمة للوحدات الإرشادية، وخاصة جرعات لقاحات الحمل.

وبحسب إحصاءات مديرية الزراعة، تضم محافظة درعا 46129 رأس بقر، و539223 رأس غنم، و62695 رأس ماعز، حيث يعد قطاع الثروة الحيوانية من أهم مصادر الدخل لعدد كبير من الأهالي.