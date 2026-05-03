الصحة العالمية: ثلاث وفيات بفيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية في الأطلسي

جنيف- سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، وفاة ثلاثة أشخاص جراء تفشي فيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان: “إنه تم التأكد مخبرياً من إصابة حالة واحدة بفيروس هانتا، مع وجود خمس حالات أخرى مشتبه بها”، مشيرة إلى أنه من بين المصابين الستة توفي ثلاثة، بينما يرقد مصاب آخر حالياً في العناية المركزة في جنوب إفريقيا.

وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة شخصين، إثر تفشي مرض تنفسي حاد على متن سفينة سياحية، ونقل حالة ثالثة إلى العناية المركزة في أحد مشافي جوهانسبرغ لمتابعة وضعها الصحي.

ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن “هانتا” هو مرض فيروسي ينتقل من القوارض إلى البشر، ولا سيما عبر ملامسة بولها أو برازها أو لعابها، ويمكن للفيروس أن يسبّب حالات عدوى شديدة في الرئتين ترافقها أعراض كالسعال وضيق النَّفس، وقد يصيب الكلى أيضاً.