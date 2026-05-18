سوريا تشارك في إطلاق مبادرة عالمية بجنيف لدعم ‏مرضى السرطان‎ ‎

جنيف-سانا‏

أكد مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة ‏السورية الدكتور جميل دبل أن المشاركة السورية في ‏فعاليات جمعية ‏الصحة العالمية بجنيف أسهمت في وضع ‏الملف السوري لمكافحة السرطان على طاولة المجتمع ‏الدولي، وحشد الدعم له‎.‎

وقال دبل في تصريح لمراسل سانا على هامش ‏مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان‎ ‎(UICC) ‎ومؤتمر جمعية ‏الصحة العالمية في جنيف اليوم الإثنين : “بدأنا ‏قبل أيام من انعقاد جمعية الصحة العالمية، بالمشاركة في ‏مؤتمر‎ UICC ‎المعني بمكافحة ‏السرطان، حيث عرضنا ‏واقع احتياجات سوريا في هذا المجال، والخطط الوطنية ‏الموضوعة، وأجرينا لقاءات جانبية مع ‏كبار صناع ‏القرار العالميين، بينهم رئيس الوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية، ورئيس‎ UICC، وقائد ملف السرطان بمنظمة ‏الصحة ‏العالمية، واستفدنا من خبراتهم في وضع الخطط، ‏لا سيما المتعلقة بالأبحاث والسجل الوطني للسرطان‎”.‎

وأضاف: “بعد ذلك، انطلقت فعاليات مؤتمر الصحة ‏العالمية في جنيف، وشاركنا في يومه الأول، كما حضرنا ‏مؤتمر مؤسسة ‏محمد بن زايد الإنسانية، والتقينا الأشقاء ‏في الإمارات، حيث عرضنا الملف السوري، واتفقنا على ‏عقد اجتماع لاحق ووضع ‏خطط عمل مشتركة، وتوج ‏ذلك بزيارة وكيل رئيس البعثة الإماراتية لمؤتمر الصحة، ‏واتفقنا على تشكيل مجموعة عمل ‏لعرض احتياجات ‏وزارة الصحة السورية، وأبدى الجانب الإماراتي ‏استعداده للدعم بعد دراسة الخطط‎”.‎

وتابع دبل: “كما اجتمعنا مع وزراء الصحة في المملكة ‏العربية السعودية وقطر ومصر، وناقشنا ملف السرطان ‏بشكل جدي، ‏وتبادلنا الخبرات، واتفقنا على توقيع اتفاقيات ‏مشتركة في هذا المجال‎”.‎

وأشار إلى أن الفعاليات اختتمت بـ‎ “Onco-corridor”‎، ‏وهو إطار عالمي نوعي مدعوم من معهد السرطان ‏والأزمات‎ ‌‎(Institute of Cancer and Crisis)‎، يهتم ‏بمرضى السرطان في مناطق النزاع، ويهدف إلى تأمين ‏العلاج لهم، لافتاً إلى ‏أن سوريا كانت الدولة الوحيدة التي ‏ألقت كلمتين خلال الفعالية، بالإضافة إلى لقاءات جانبية ‏مع الأميرة دينا من الأردن وعدد ‏من وزراء الصحة‎.‎

وختم دبل بالقول: “كل هذه الفعاليات كانت فرصة لعرض ‏مشكلتنا وخططنا، ليتم دراستها وتقديم الدعم لها مستقبلاً، ‏وهذا ‏بحد ذاته إنجاز، إذ تحولت قضيتنا إلى قضية ‏مناصرة‎ (Advocacy) ‎في جنيف أمام الجميع عرباً ‏وأجانب، والأهم أننا بدأنا ‏العمل في سوريا ولن نتوقف‎”.‎

وشارك وفد وزارة الصحة السورية، برئاسة وزير ‏الصحة مصعب العلي في إطلاق مبادرة‎ ‎”OncoCorridor”‎، والتي تعد ‏من أبرز المبادرات ‏العالمية المعنية بدعم مرضى السرطان في مناطق ‏النزاع، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم، ‌‏والعمل على ربطهم بمراكز العلاج المتقدّمة، وتأمين ‏الخبرات والخدمات الطبية اللازمة لهم حول العالم‎.‎

كما أجرى الوفد السوري سلسلة من اللقاءات الجانبية مع ‏عدد من الوفود المشاركة والحاضرين، جرى خلالها ‏استعراض ‏البرنامج السوري لرعاية مرضى السرطان، ‏وبحث سبل تطوير العلاقات الدولية وتوسيع مجالات ‏التعاون المشترك، بما ‏يسهم في تأمين الدعم والرعاية ‏الطبية اللازمة للمرضى‎.‎