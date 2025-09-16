أطباء يعودون إلى قريتهم ويطلقون نقطة طبية مجانية في ريف إدلب

إدلب-سانا

افتتح عدد من الأطباء العائدين إلى قريتهم “الدير الغربي” في ريف إدلب الشرقي نقطة طبية مجانية تهدف إلى تحسين الواقع الصحي للسكان المحليين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الطبية.

وتضم النقطة الطبية فريقاً صغيراً لكنه متكامل، يشمل طبيبة نسائية، وطبيب داخلية، وصيدلانياً، وممرضاً.

وأوضحت الطبيبة لواء الخطاب في تصريح لمراسل سانا أن”أكبر التحديات التي نواجهها هو نقص الأدوية والمعدات، لدينا حالات تحتاج إلى تدخلات دقيقة، لكننا نفتقر إلى الأجهزة الأساسية، مثل جهاز الإيكو الخاص بالحوامل، ما يضطرنا لتحويل المرضى إلى مراكز بعيدة، وهو أمر مرهق مادياً ونفسياً لهم.”

من جانبه، أشار الطبيب خالد الكنعان إلى أن النقطة تقدم خدمات أولية تشمل الفحص السريري، الاستشارات الطبية، ومتابعة الحالات المزمنة والحوامل.

وقال:”رغم أن الخدمات تُقدم مجاناً، إلا أن نقص الأدوية والمعدات الطبية يحدّ من قدرتنا على الاستجابة لكل الحالات”.

أما السيدة أم إبراهيم، وهي من سكان القرية، فقد عبّرت عن امتنانها لهذه المبادرة قائلة: “أصبح بإمكاننا الحصول على استشارة طبية دون الحاجة للسفر أو دفع مبالغ لا نملكها، لكننا ما زلنا نواجه صعوبة في تأمين الأدوية، وإن وُجدت، تكون أسعارها فوق طاقتنا”.

يُذكر أن ريفي إدلب الجنوبي والشرقي يعانيان من نقص حاد في الخدمات الصحية، ما يشكل عائقاً أمام عودة النازحين إلى قراهم رغم رغبتهم في الاستقرار مجدداً.