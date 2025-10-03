وزارة الصحة تصدر تعميماً لمديرياتها باستقبال شكاوى المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع

دمشق-سانا

وزارة الصحةأصدرت وزارة الصحة تعميماً لمديريات الصحة بتحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع موعداً لاستقبال المواطنين.

وجاء في التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يتم تحديد يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة الـ 12 حتى الساعة الـ 2 ظهراً موعداً يتم فيه استقبال المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات المطروحة من قبلهم ومعالجتها دون الحاجة إلى موعد مسبق، موضحاً أنه تستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تحتاج إلى طرح وتدخل فوري على أن ينظم محضر بذلك.

ودعا التعميم مديريات الصحة إلى تحديد مكان استقبال المواطنين ونشر ذلك على لوحة الإعلانات، وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية المعنية.

وأشار التعميم إلى أنه على المديريات موافاة الوزارة بتقرير دوري بخصوص المواضيع المطروحة وآلية معالجتها.

ولفتت الوزارة إلى أنه يُعمل بهذا التعميم اعتباراً من الأسبوع الأول من الشهر العاشر.

تعميم لمديريات الصحة بتحديد موعد أسبوعي لاستقبال العاملين لديها

وفي سياق متصل أصدرت الوزارة تعميما آخر تدعو فيه مديريات الصحة إلى تحديد موعد أسبوعي يتم فيه استقبال العاملين في المديريات لمعالجة آليات العمل وطرح الإشكاليات ومعالجتها بما يسهم بتحسين الأداء الحكومي وضمان الشفافية في تقديم الخدمات وحسن سير المرفق الحكومي، مشيراً إلى تنظيم محضر بذلك.

ولفتت الوزارة إلى أنه يعمل بهذا التعميم اعتباراً من الأسبوع الأول من الشهر العاشر.