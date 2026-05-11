الصحة العالمية تؤكد إصابة 7 أشخاص بفيروس هانتا



جنيف-سانا



أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بسلالة الأنديز من فيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية، في تطور يثير مخاوف صحية بشأن انتشار الفيروس.



ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المنظمة، قوله في بيان: إن العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها ارتفع إلى تسع حالات، بعد إعلان السلطات الفرنسية إصابة إحدى الراكبات، التي كانت من بين الذين جرى إجلاؤهم من السفينة السياحية (إم.في هونديوس)، بالفيروس.



وأشار البيان إلى أنه يُشتبه في إصابة حالتين أخريين من الحالات التسع بفيروس هانتا، بمن في ذلك الشخص الذي يُعتقد أنه أول من أصيب بالعدوى في هذا الوباء، والذي توفي قبل إجراء الفحوص الطبية.



وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس حتى الآن ثلاثة أشخاص.



وأعلنت المنظمة أمس تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.