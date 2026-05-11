فرنسا.. إصابة مؤكدة بفيروس هانتا بين عائدين من سفينة موبوءة

532e8af0 4ca5 11f1 a52e 37ef6facf99b.jpg فرنسا.. إصابة مؤكدة بفيروس هانتا بين عائدين من سفينة موبوءة
BBC

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لدى أحد المواطنين الخمسة الذين جرى إجلاؤهم من سفينة سياحية تم رصد بؤرة للفيروس على متنها، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات صحية احترازية تشمل العزل والمتابعة الطبية.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها: إن الحالة تعود لأحد الركاب الذين نُقلوا إلى فرنسا عقب إجلائهم من السفينة “أم في هونديوس”، موضحة أن باقي الأشخاص يخضعون لمراقبة صحية دقيقة باعتبارهم “معرضين لمخاطر عالية”.

وأكدت السلطات أنها فرضت حجراً صحياً على المجموعة مدة تصل إلى 42 يوماً، إلى حين استكمال التقييم الطبي والوبائي، مع إمكانية تمديد العزل أو تشديده بحسب نتائج الفحوصات.

وفي السياق، شددت وزيرة الصحة الفرنسية على ضرورة التريث في تأكيد التشخيص النهائي، مشيرة إلى استمرار التقييمات المخبرية خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل متابعة أوروبية ودولية لتطورات البؤرة الوبائية على متن السفينة، وسط مخاوف من احتمالات انتقال العدوى إلى مخالطين محتملين خلال عملية الإجلاء والنقل.

وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع “سامز” أسبوع جراحة قلب الأطفال في إدلب
الصحّة السورية تخصص 28 سيارة إسعاف لمحافظة درعا استجابة لأحداث السويداء
نقابة صيادلة سوريا تحتفي باليوم العالمي للصيادلة وتكرم شهداء المهنة ومعتقليها
حملة “شفاء 2” تختتم أعمالها بـ940 عملية و6 آلاف معاينة في سوريا
القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يبحث مع وفد أوروبي التعاون المشترك ‏لضمان ‏بيئة صحية للمواطنين ‏في سوريا ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك