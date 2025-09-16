الصحة السورية تعلن إطلاق حملة طبية واسعة في عدد من المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إطلاق حملة طبية واسعة بالتعاون مع منظمة أكشن فور هيومانيتي، تحت شعار “تعافي – أطباء من العالم إلى سوريا”، بمشاركة 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وأوضحت الوزارة في منشور لها على قناتها في تلغرام أن الحملة ستنطلق في الـ 21 من أيلول الجاري وتغطي محافظات دمشق، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، وتركز على تقديم عمليات جراحية نوعية واستشارات طبية متقدمة مجاناً للمرضى، وتمنح الأولوية للحالات الطبية المعقدة.

وتتضمن الحملة اختصاصات الجراحة العامة والعظام والبولية والعمود الفقري والأطفال والعينية والقلبية والتجميلية والصحة النفسية، وغيرها إضافة إلى استشارات تخصصية متنوعة للأمراض الباطنية والصدرية والعصبية والجلدية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل ومعرفة المزيد من المعلومات من خلال الرابط.