سلسلة عمليات ناجحة لتصحيح “الجنف” عند الأطفال في مستشفى إدلب الجامعي

إدلب-سانا

أجرت بعثة من الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا المختصين في جراحة العمود الفقري ومعالجة انحناء العمود الفقري “الجنف” لليوم الثاني على التوالي، سلسلة عمليات نوعية لتصحيح تشوهات العمود عند الأطفال في مستشفى إدلب الجامعي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والجمعية الطبية السورية الألمانية سيجما (SGMA).

وأوضح الطبيب زياد جيعان استشاري جراحة العمود الفقري واختصاصي تشوهات العمود الفقري المشرف على العمليات في تصريح لمراسل سانا، أنه تم في عملية اليوم السبت استخدام جهاز قياس الإشارة العصبية أثناء العمل الجراحي لأول مرة في سوريا، حيث يسمح الجهاز لفريق الجراحة معرفة أن المريض لم يتأذَ من الناحية العصبية أثناء العمل الجراحي، معتبراً أن ذلك يعد إنجازاً طبياً كبيراً للمشفى.

وأشار جيعان إلى أن وجود غرف عناية مشددة ممتازة، وكادر طبي متمرس ذي خبرة، وتجهيزات جيدة، يتيح إجراء مثل هذه العمليات الصعبة والمعقدة.

وأضاف: إن الفريق أجرى عمليات عدة في هذا المجال، وكانت ناجحة بالمجمل، وحالة المرضى مستقرة، موضحاً أن هذا النوع من العمليات يعتبر من الجراحات المعقدة والصعبة، ويحتاج ساعات طويلة لإجرائها قد تستمر لست ساعات، يتم فيها تركيب عدد كبير من البراغي، وإجراء قطوع عظمية لتصحيح العمود الفقري.

وبين جيعان أن هذه العمليات مكلفة جداً، ويصعب على الغالبية إجراؤها على نفقتهم، لافتاً إلى أن المشفى يجريها مجاناً بمساعدة ودعم المنظمات المحلية والدولية، إضافةً للحملات الطبية القادمة من الخارج.

بدوره، ذكر الطبيب هيثم الأحمر رئيس الشعبة العظمية في مستشفى إدلب الجامعي في تصريح مماثل، أنه تم حتى الآن إجراء أربع عمليات لتصحيح الجنف في المشفى، وأنه سيتم غداً الأحد إجراء عملية مماثلة خلال اليوم الثالث من زيارة الفريق.

ونوه إلى أهمية زيارة الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا في صقل خبرة الأطباء المحليين، واستقطاب الخبرات الخارجية لإجراء مثل هذه العمليات النوعية والمعقدة، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، فضلاً عن أهميتها لتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، داعياً إلى ضرورة تكرار وتفعيل هذه الزيارات بشكل مستمر.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يشهد فيها مستشفى إدلب الجامعي زيارة بعثة الأطباء السوريين المقيمين في ألمانيا المختصين في جراحة ومعالجة انحناء العمود الفقري، حيث كانت المرة الأولى في السادس من شهر نيسان الفائت.

ويشار إلى أن الجمعية الطبية السورية الألمانية (SGMA) هي منظمة تجمع الأطباء والصيادلة والعاملين في القطاع الصحي الموجودين في سوريا وألمانيا، هدفها الأساسي تطوير وتحسين الأنظمة الصحية في البلدين، من خلال توحيد جهود وخبرات الكوادر الطبية، وتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية وتنموية، مثل دعم القطاع الطبي في سوريا، وتقديم الخدمات الطبية، ومساعدة الأطباء السوريين في ألمانيا.