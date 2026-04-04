بمشاركة سوريا.. البورد العربي يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 عبر تقنية “الاتصال المرئي”

دمشق-سانا

بمشاركة سوريا عقد المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي)، اليوم السبت، اجتماع الهيئة العليا الأول لعام 2026 عبر تقنية “الاتصال المرئي”، لبحث تعزيز آفاق التعاون الطبي العربي المشترك، عبر تحسين قدرات الكوادر الطبية، ورفع جودة الخدمات الصحية.

وحول مشاركة سوريا أوضح وزير الصحة مصعب العلي في تصريح لمراسل سانا أهمية المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي) في رفع سوية التعليم الطبي في المنطقة العربية، موضحاً أن هناك نحو 2000 طبيب في سوريا مسجلون حالياً لنيل هذه الشهادة، حيث تُجرى امتحاناتهم في المراكز المعتمدة.

وأكد العلي أن هذه الجهود والاجتماعات تهدف إلى تمكين الأطباء من تحصيل تعليم طبي متميز، ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ودعا الوزير إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس لعام 2027 في سوريا، لافتاً إلى أنه كان من المقرر عقد الاجتماع الحالي فيها حضورياً، بصفتها المقر الدائم للمجلس، إلا أن الظروف الراهنة في المنطقة استدعت عقده “عن بُعد”.

إقرار اختصاص “الاستجابة للطوارئ”

بدورها بينت عضو الهيئة العليا في المجلس، سلوى الشيخ، أن الاجتماع طرح توجهاً جديداً يتمثل في إقرار اختصاص “الاستجابة للطوارئ”، وذلك بعد إجراء دراسة شاملة على مستوى العالم العربي، حيث سيتم البدء بالتسجيل في هذا الاختصاص لإعداد وتدريب كوادر طبية مؤهلة قادرة على التعامل مع الكوارث والطوارئ، في ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية وتداعياتها الصحية.

وخلال الاجتماع، بيّن وزير الصحة العراقي رئيس الهيئة العليا في المجلس صالح مهدي الحسناوي أهمية تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة التدريبية وبناء القدرات والكفاءات، مشيراً إلى تجاوز عدد المقيدين في البرامج التدريبية 25 ألف متدرب يتوزعون على 16 دولة عربية، ما يشكل ثروة نوعية استراتيجية للقطاع الصحي العربي، تتطلب العمل المستمر للحفاظ عليها وتمكينها.

واستعرض الأمين العام للهيئة العليا للبورد العربي عمر الرواس، جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن مراجعة شاملة لمخرجات الاجتماعات السابقة، ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مشيراً إلى اطلاع الأعضاء على التقارير المفصلة التي توضح نسب الإنجاز والملاحظات التحسينية المقترحة لضمان الارتقاء بسوية العمل الأكاديمي والتدريبي.

وكان المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي)، قد عقد في الخامس من شباط الماضي أولى اجتماعاته العلمية في العاصمة دمشق، بعد غياب استمر لأكثر من 13 عاماً، حيث جرى بحث سبل تعزيز أنشطة المجلس في سوريا، ومناقشة القضايا الطبية العربية المشتركة، وتمكين الكوادر المتخصصة من مواكبة التطورات الطبية العالمية.