صحة دمشق: 11 إصابة بين كوادر مستشفى المجتهد وإجراءات وقائية صارمة

دمشق-سانا

أعلنت مديرية صحة دمشق تسجيل 11 إصابة بمرض الجرب بين الكوادر ضمن قسم محدد في مستشفى المجتهد، مؤكدة السيطرة على الوضع عبر تفعيل بروتوكول “عزل التلامس” فوراً ومنع انتشار العدوى.

وقال مدير صحة دمشق الدكتور وائل دغمش، في تصريح لمراسلة سانا: إنّه جرى إلزام الكوادر بارتداء معدات الوقاية الشخصية، ومنح إجازات مرضية فورية للمصابين، وإجراء تعقيم شامل لكل الأسطح والمفروشات في الأقسام المعنية، إلى جانب توزيع منشورات توعوية للمرضى حول طرق انتقال العدوى، وأهمية غسل اليدين والملابس بماء تفوق حرارته 60 درجة مئوية.

وأضاف دغمش: إن المديرية فعّلت نظام “الفرز الأولي” للكشف عن الأعراض الجلدية قبل دخول الأقسام الحساسة، ونظام بلاغ إلكترونياً فورياً للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها مع الحفاظ على السرية التامة، مشيراً إلى أن التقارير الأولية أرجعَت سبب الانتشار جزئياً إلى “الوصمة الاجتماعية” التي أدت لتأخر الإبلاغ عن الحالات الأولى، إضافة إلى طبيعة العمل الطبي التي تتطلب تماساً مباشراً.

من جهتها، كشفت رئيسة فريق ضبط العدوى في المستشفى الدكتورة محبة الحافظ، أن أول إصابة سُجلت بتاريخ 11/2 لطبيب مقيم، تبين أن مصدرها مخالطته مريضاً مشرداً في قسم الإسعاف، لافتة إلى أن المستشفى يستقبل يومياً نحو ألف مراجع في قسم الإسعاف و500 مراجع في العيادات الخارجية، إضافة إلى المرافقين، رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 500 سرير، كونه مستشفى مركزياً يستقبل حالات من خارج المحافظة وخاصة المناطق الشرقية.

وأوضحت الحافظ أنه جرى تحويل القسم المعني إلى قسم عزل، والحد من حركة الكادر، وإجراء فحص شامل للكادر الطبي والمرضى المقيمين من قبل طبيبة الجلدية في المستشفى، مع إعطاء علاج وقائي مجاني لجميع الكوادر والمرضى، عبر طلب شراء أصولي، إضافة إلى تقديم تبرع من أحد أطباء قسم الطوارئ.

وأشارت إلى أن الفرش والبياضات والملاءات أُرسلت إلى قسم الغسيل المخصص في المستشفى، وجرى غسلها وفق المعايير الموصى بها في مراجع ضبط العدوى، كما جرت متابعة قسم سكن الأطباء وإحالة الفرش للغسيل، فيما لا تزال أعمال التنظيف والتعقيم مستمرة دون توقف.

وشددت الحافظ على أن آخر إصابة سُجلت بتاريخ 30/3، ومنذ ذلك التاريخ حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة، مؤكدة أن رسالة المديرية للمرضى والمراجعين هي “الاطمئنان والوعي”، وأن المستشفى بيئة آمنة بفضل الإجراءات الصارمة، مشيرة إلى أن وجود نظام عزل وإبلاغ ليس دليلاً على وجود خطر، بل دليل على قوة الرصد الصحي والشفافية التي تشكل السلاح الأول لمواجهة المرض.

يذكر أن مديرية الصحة تشرف بشكل مباشر على تأمين المستلزمات الدوائية والوقائية، مع تنسيق يومي بين مكتب معاون المدير وإدارة المستشفى وفريق ضبط العدوى لمتابعة نتائج المسوحات الميدانية وتحديث الإجراءات.