رفد المستشفى الوطني الجامعي بدمشق بأجهزة غسيل كلى حديثة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المستشفى الوطني الجامعي بدمشق اليوم الخميس، رفد قسم الكلية الصناعية بأربعة أجهزة غسيل كلى حديثة، مقدمة من منظمة الأمين وبدعم من مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضحت الإدارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن إدخال الأجهزة الجديدة يرفع عدد أجهزة غسيل الكلى المتوافرة ضمن المشفى إلى ستة أجهزة متطورة، ما يسهم في دعم القدرة الاستيعابية للقسم وتحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

وأكدت أن تزويد المشافي بالتجهيزات الطبية الحديثة يشكل خطوة مهمة في تطوير القطاع الصحي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية بكفاءة ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، ولا سيما مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم متابعة وجلسات غسيل دورية.

ومنظمة “الأمين” جمعية إنسانية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2012، تهدف إلى دعم وتعزيز الخدمات الصحية والطبية في المناطق المتأثرة بالأزمات، وتنسّق جهودها مع الجهات الرسمية لتوسيع وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين.

أما مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية فتأسس عام 2015، وهو مؤسسة إنسانية حكومية سعودية متخصصة في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين حول العالم، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات الشريكة.