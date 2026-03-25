أحدث مقاربات تشخيص وعلاج مفصل الكتف في يوم علمي بمشفى “الشام العسكري” بدمشق

دمشق-سانا

أقام مشفى الشام العسكري للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا، يوماً علمياً، تحت عنوان “مفصل الكتف.. مقاربة حديثة في التشخيص والعلاج الفيزيائي”، وذلك في مبنى المشفى بدمشق.

ويهدف اليوم العلمي إلى مناقشة أحدث المقاربات في تشخيص مشاكل مفصل الكتف وعلاجها فيزيائياً، والاستفادة من الخبرات العلمية السورية في ألمانيا، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية، وتطوير أساليب إعادة التأهيل، وتحسين نتائج العلاج.

وأكد مدير فرع التأهيل والأطراف الصناعية في إدارة الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الدفاع، محمد أحمد عثمان، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا اليوم العلمي فرصة لرفع مستوى الكوادر الطبية في سوريا، وتعزيز العمل داخل المؤسسات العسكرية الطبية، مثمناً جهود الوفود القادمة من الخارج والسوريين المغتربين، في إثراء المستوى العلمي والطبي، خلال الأنشطة التخصصية.

التقييم ووضع خطة علاجية ملائمة

من جهته، أوضح مدير مشفى الشام العسكري، الدكتور فايز عرابي، أن اليوم العلمي ركز على استيعاب النظريات الحديثة حول تشريح وميكانيكية الكتف، إلى جانب دراسة المشاكل التي يعاني منها المرضى، وخاصة ما يتعلق بالتقييم ووضع التشخيص الفيزيائي والخطة العلاجية الملائمة، مبيناً أن هذا الأمر يتم العمل عليه ضمن فريق متعدد التخصصات في وزارة الدفاع، يضم الطبيب الفيزيائي والمعالج الفيزيائي والوظيفي ومعالج النطق والكلام وفني الأطراف الصناعية والعلاج النفسي، بهدف تبني نظرة شمولية لحالة المريض وتطوير مهارات المعالجين.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة في المشفى متاحة للجميع، حيث يحصل العسكري عليها مجاناً، بينما يتلقاها المدنيون بقيم مخفضة، لافتاً إلى أن نحو 20 بالمئة من مراجعي عيادة الطب الفيزيائي يعانون من مشاكل في الكتف، وخلال الأشهر الستة الماضية، تم تركيب وصيانة أكثر من 280 طرفاً صناعياً للمرضى.

الاستفادة من الخبرات الألمانية

بدوره، أوضح اختصاصي العلاج الفيزيائي وعضو التجمع السوري في ألمانيا “المكتب الطبي” الدكتور عبد الحميد الجاسم، أن نقل الخبرات العلمية الألمانية إلى سوريا في مجال العلاج الفيزيائي لمفصل الكتف، يمثل الدافع الأساسي لتنظيم هذا اليوم العلمي، فسوريا بحاجة إلى مثل هذه الخبرات، لافتاً إلى أن ألمانيا رائدة عالمياً في مجال العلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل وصناعة الأطراف الصناعية، مشدداً على أن العمليات الجراحية تمثل جزءاً من العلاج، فيما يعتمد التأهيل الكامل على البدء المبكر بالعلاج الفيزيائي لضمان أفضل النتائج.

يذكر أن الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل هو تخصص طبي يُعنى بتحسين القدرة الوظيفية ونوعية حياة المرضى الذين يعانون من إعاقات أو اضطرابات حركية وعصبية، وذلك باستخدام وسائل فيزيائية وتقنيات علاجية، ويشمل حالات متنوعة، مثل آلام الظهر، وإصابات المفاصل، والاضطرابات العصبية، واضطرابات النطق واللغة وإعادة التأهيل بعد العمليات الجراحية أو الإصابات الرياضية.

وكانت الرابطة السورية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل نظمت في الـ26 من تشرين الثاني الماضي، ورشة عمل تحت عنوان “حقن المفاصل الموجه بالأمواج فوق الصوتية”، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ونقابة أطباء سوريا، وذلك في مشفى الشام العسكري بدمشق.