الوحدة يتجاوز مضيفه النواعير في الـ فاينال 6 لسلة الرجال

حما-سانا

واصل فريق الوحدة سطوته في الـ فاينال 6 لدوري كرة السلة للرجال، محققاً فوزاً جديداً على حساب مضيفه النواعير بنتيجة 83-79، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة ناصح علواني بحماة، ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات الفاينال.

ورغم تفوق النواعير في معظم مجريات اللقاء، جدد الوحدة سيناريو مبارياته الأخيرة، وتمكن من حسم المباراة في الدقائق الأخيرة بفارق 4 نقاط، محققاً فوزه السابع على التوالي في الفاينال 6.

بهذه النتيجة عزز الوحدة صدارته للفاينال برصيد 41 نقطة، يليه أهلي حلب بـ 39 نقطة، ثم حمص الفداء ثالثاً بـ 39 نقطة لكنه يتأخر عن الثاني بفارق النقاط، فيما حل النواعير رابعاً بـ 37 نقطة.

وستتنافس الفرق الأربعة المتأهلة في منافسات الـ فاينال 4 لحسم لقب بطولة الدوري هذا الموسم.