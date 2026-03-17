تواصل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجهيز قسم العناية العصبية في مشفى حماة الوطني

حماة-سانا

تواصل مؤسسة رعاية المساجد والمؤسسات الشرعية في محافظة حماة، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتجهيز قسم العناية العصبية في مشفى حماة الوطني ضمن حملة “فداء لحماة”، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضح مدير الإعلام في محافظة حماة قصي الشبيب في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية الطبية والخدمية لقسم العناية العصبية في المشفى، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير بيئة علاجية مناسبة، مبيناً أن القسم يضم حالياً 24 سريراً للمرضى، وستة أسرة مخصصة للعناية العصبية.

ولفت الشبيب إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تأهيل وتجهيز قسمي التمريض والأطباء بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للكادر الطبي والتمريضي، إضافة إلى تجهيز عدد من الأقسام التخصصية الداعمة، منها قسما القدم السكرية والتخطيط العصبي، فضلاً عن عيادة تشخيصية وعلاجية متخصصة للحالات العصبية.

بدوره، أشار المشرف على ترميم قسم العصبية المهندس عبد الهادي الوضيحي في تصريح مماثل، إلى أن القسم يضم أربع غرف للمرضى، وغرفة عناية مزودة بستة أسرة، إضافة إلى غرفتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء، مع إضافة قسم جديد هو القدم السكرية المرتبط بالعصبية، مبيناً أهمية الترميم وإعادة التأهيل في توسعة القسم، واستيعاب عدد أكبر من المرضى.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الطبية في مشفى حماة الوطني، وتعزيز قدرته على استقبال الحالات العصبية المختلفة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.