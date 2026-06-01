اجتماع طارئ لوزراء الصحة الأوروبيين بشأن إيبولا الجمعة المقبل

بروكسل-سانا

أفاد مسؤول قبرصي اليوم الإثنين، بأن وزراء الصحة في دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعاً استثنائياً يوم الجمعة المقبل، للبحث في تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد قوله: إن “اجتماعاً عبر الفيديو سيعقد يوم الجمعة سيقومون خلاله بمناقشة المزيد من تدابير الاستعداد والتنسيق بين الدول الأعضاء”.

وأضاف: إن “القضية ستناقش بشكل مفصل في اجتماع آخر لوزراء الصحة في لوكسمبورغ في الـ 16 من حزيران المقبل”.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طلبت من الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي بسبب التفشي، وطلبت عقد اجتماع طارئ لوزراء الصحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أن الخطر الذي يتهدد الأوروبيين من فيروس إيبولا منخفض.