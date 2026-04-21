مديرية صحة درعا ترصد 27 حالة إصابة بالتهاب الكبد في بلدة محجة

درعا-سانا

رصدت مديرية صحة درعا، 27 إصابة بالتهاب الكبد A في بلدة محجة بريف المحافظة، تركزت في الحي الشرقي مع بؤرة رئيسية في مدرسة محجة الثالثة للتعليم الأساسي.

وضمن استجابة سريعة لمديرية صحة درعا ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، فقد نفذت فرق التقصي جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، بهدف تحديد مصادر العدوى واحتواء البؤرة، والحد من انتشار المرض.

وقال رئيس دائرة برامج الصحة العامة في صحة درعا الدكتور يعرب الزعبي لـ سانا: إن 27 حالة إصابة بالتهاب الكبد مثبتة، ويتم تقديم العلاج المجاني اللازم للمصابين عن طريق مشفى إزرع الوطني أو مركز محجة الصحي حسب درجة الإصابة.

وأضاف: فعّلت المديرية حزمة من الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع مؤسسة المياه ودائرة الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم، منها نظام التبليغ الفوري عن الحالات، وعزل الحالات المصابة، إضافة إلى تنفيذ حملات تعقيم للمرافق المدرسية، وإطلاق جلسات توعية صحية لتعزيز الوقاية والنظافة الشخصية للطلاب.

وأشار الزعبي، إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لفحص مصادر المياه، والتأكد من سلامة الأغذية، بما يحد من انتشار العدوى، ويعزز الاستجابة الوقائية.

بدوره ذكر مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بدرعا رياض المسالمة في تصريح مماثل، أن نتيجة التحاليل المخبرية أظهرت عدم وجود تلوث بمياه الشرب، مؤكداً أن المياه في بلدة محجة معقمة وضمن المواصفات المعتمدة.

وكانت مديرية الصحة في محافظة درعا رصدت في شباط الماضي 47 حالة التهاب كبد في مدينة الحراك بريف المحافظة، بسبب اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي في أحد أحياء المدينة، وذلك بعد ورود بلاغات من الأهالي.