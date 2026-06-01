وصول قافلة مساعدات إغاثية من حلب ودرعا إلى دير الزور

دير الزور-سانا

وصلت اليوم الإثنين إلى محافظة دير الزور، قافلة مساعدات إغاثية من أهالي محافظتي حلب ودرعا، محمّلة بمواد غذائية وعينية، دعماً للأهالي المتضررين، جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات.

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مهند حنيدي لمراسل سانا، أن هذه المساعدات ستُقدَّم للأسر المتضررة من الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

وبيّن حنيدي أن القافلة تضم 20 سيارة محمّلة بالمواد الغذائية والعينية، مؤكداً أن المواد المقدمة جاءت من أهالي حلب ودرعا، مع توقع انخفاض منسوب المياه وتجاوز الظروف الراهنة خلال أيام.

من جانبه، أشار أحد وجهاء المحافظة شيخ الذياب، إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التكاتف المجتمعي، مؤكداً أن دير الزور ستتجاوز هذه المحنة بفضل تعاون أبنائها وأبناء سوريا، إلى جانب حرص مؤسسات الدولة على سلامة المواطنين.

ووصلت إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة دير الزور أمس، قافلة مساعدات إنسانية مقدمة من أبناء محافظتي إدلب وحمص، ‏في إطار المبادرات المجتمعية الداعمة للأسر المتضررة من ارتفاع منسوب ‏مياه نهر الفرات في المحافظة.

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً ‏واضحاً، ‏نتيجة ‏زيادة كميات ‏المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‌‏عليه، وخاصة من قبل الجانب التركي.