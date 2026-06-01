الأجواء السورية تسجل عبور 11,801 طائرة خلال أيار بنمو تجاوز 378 بالمئة

دمشق-سانا
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، أن الأجواء السورية سجلت خلال شهر أيار 2026 عبور 11,801 طائرة، مقارنة بـ 2,468 طائرة في أيار 2025، بنمو تجاوز 378 بالمئة.
وأوضح الحصري في منشور عبر منصة “X” اليوم الإثنين، أن هذه الأرقام تعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري، ونجاح الجهود الوطنية المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية، وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وفق أفضل المعايير الدولية.
وتوجه الحصري بالشكر والتقدير إلى جميع كوادر الهيئة ومدير إدارة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لاستعادة مكانة سوريا كممر جوي استراتيجي على خارطة الطيران العالمية.
وأشار الحصري إلى العمل اليوم على تحويل هذا النمو إلى مسار مستدام، مع التطلع إلى تحقيق أرقام أكبر ومضاعفة حركة العبور خلال الأشهر القادمة، من خلال مواصلة تطوير الخدمات، وتعزيز ثقة شركات الطيران بالأجواء السورية.
ويشكل المجال الجوي السوري أحد المسارات الجوية المهمة في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لموقع سوريا الجغرافي الذي يربط بين آسيا وأوروبا ودول الخليج العربي، وتعد حركة عبور الطائرات عبر الأجواء السورية مؤشراً مهماً على نشاط قطاع الطيران المدني والثقة بخدمات الملاحة الجوية، إذ تسهم زيادة أعداد الرحلات العابرة في تعزيز مكانة البلاد كممر جوي إقليمي وتدعم الإيرادات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية والعبور.