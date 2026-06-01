الأجواء السورية تسجل عبور 11,801 طائرة خلال أيار بنمو تجاوز 378 بالمئة

دمشق-سانا‏

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري ‏عمر الحصري، أن الأجواء السورية سجلت خلال شهر أيار 2026 ‏عبور 11,801 طائرة، مقارنة بـ 2,468 طائرة في أيار 2025، ‏بنمو تجاوز 378 بالمئة‎.‎

وأوضح الحصري في منشور عبر منصة‎ “X” ‎اليوم الإثنين، أن هذه ‏الأرقام تعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري، ونجاح الجهود ‏الوطنية المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية، وتعزيز مستويات ‏السلامة والكفاءة التشغيلية، وفق أفضل المعايير الدولية‎.‎

وتوجه الحصري بالشكر والتقدير إلى جميع كوادر الهيئة ومدير ‏إدارة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين الذين يواصلون العمل ‏على مدار الساعة لاستعادة مكانة سوريا كممر جوي استراتيجي ‏على خارطة الطيران العالمية‎.‎

وأشار الحصري إلى العمل اليوم على تحويل هذا النمو إلى مسار ‏مستدام، مع التطلع إلى تحقيق أرقام أكبر ومضاعفة حركة العبور ‏خلال الأشهر القادمة، من خلال مواصلة تطوير الخدمات، وتعزيز ‏ثقة شركات الطيران بالأجواء السورية‎.‎

ويشكل المجال الجوي السوري أحد المسارات الجوية المهمة في ‏منطقة الشرق الأوسط، نظراً لموقع سوريا الجغرافي الذي يربط ‏بين آسيا وأوروبا ودول الخليج العربي، وتعد حركة عبور ‏الطائرات عبر الأجواء السورية مؤشراً مهماً على نشاط قطاع ‏الطيران المدني والثقة بخدمات الملاحة الجوية، إذ تسهم زيادة ‏أعداد الرحلات العابرة في تعزيز مكانة البلاد كممر جوي إقليمي ‏وتدعم الإيرادات المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية والعبور.