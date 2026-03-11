وفد من صحة حلب يقيّم واقع المشافي في عفرين تمهيداً لإعادة تفعيلها

حلب-سانا

اطلع وفد من مديرية الصحة في محافظة حلب، اليوم الأربعاء، على عدد من المشافي في مدينة عفرين بريف المحافظة الشمالي، بهدف تقييم واقع المستشفيات التي كانت تعمل سابقاً بدعم من الحكومة التركية، ومنظمات دولية، وبحث إمكانية إعادة تفعيلها لتقديم الخدمات الطبية للأهالي.

وأوضح رئيس دائرة المنشآت الصحية في المديرية الدكتور محمود صياح في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة بدأت من مدينة عفرين، وشملت عدداً من المشافي القائمة فيها، بهدف تقييم واقعها من حيث الأبنية، والتجهيزات الطبية، والإمكانيات المتوفرة.

دراسة شاملة

وأشار صياح إلى أن عدداً من هذه المشافي يضم تجهيزات وأجهزة طبية جيدة، ما يتيح إعادة تفعيلها ودمجها ضمن منظومة العمل الصحي، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية وتحسين واقع الرعاية الصحية في المنطقة.

وبين أن مديرية الصحة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة تتعلق بواقع هذه المشافي، بما في ذلك التحقق من ملكيات العقارات التي تقع فيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحداث مشافٍ جديدة أو تثبيت القائم منها، وإعادة توزيع الخارطة الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.

ولفت صياح الى أن الجولة ستتواصل خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق أخرى في ريف حلب الشمالي، ومنها أعزاز وجنديرس، وجرابلس، والباب، بهدف وضع تصور متكامل للاحتياجات وللخدمات الطبية.

منظومة صحية أكثر استقراراً

بدوره أوضح رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في مديرية الصحة الدكتور أحمد شياح، أن الهدف من الجولة هو الاطلاع على واقع المشافي في منطقة عفرين، سواء العامة منها أو تلك التي كانت مدعومة من المنظمات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاطلاع على واقع الكوادر الطبية والتجهيزات، ودراسة ملكية العقارات، باعتبار أن ملكية أي منشأة صحية يجب أن تتبع لوزارة الصحة.

وأشار شياح إلى أن العديد من المشافي في المنطقة كانت تعتمد في عملها سابقاً على دعم المنظمات الدولية، والذي كان يؤدي في بعض الأحيان إلى انقطاع الخدمات نتيجة تراجع أو توقف هذا الدعم، مؤكداً أن المديرية تسعى إلى إيجاد منظومة صحية أكثر استقراراً واستدامة، وأن العمل جار لدراسة إمكانية إنشاء أو اعتماد مشفى يتبع لوزارة الصحة، ويقدم خدمات طبية متكاملة للمواطنين دون انقطاع.

وتعمل مديرية صحة حلب على تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها في المدينة والريف، من خلال إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتضررة، وتأمين الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، إلى جانب وضع الخطط الصحية والإحصائية التي تسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.