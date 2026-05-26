وفد تقني من وزارة الخارجية يزور السفارة السورية في الرياض ويتفقد أوضاع البعثة الدبلوماسية

الرياض-سانا



زار وفد تقني متخصص من وزارة الخارجية والمغتربين مقرَّ السفارة السورية ‏في العاصمة السعودية الرياض، للوقوف على الأوضاع الميدانية للبعثة ‏الدبلوماسية وتقييم احتياجاتها على مختلف الأصعدة‎.‎



ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في المملكة العربية السعودية.



وعقد الوفد الذي استقبله القائم بالأعمال محسن مهباش والكادر الدبلوماسي والإداري المرافق جلسةً تعريفية، اطّلع خلالها على المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق البعثة، وعلى التحديات اليومية التي تواجهها في تقديم خدماتها للجالية السورية المقيمة في المملكة العربية السعودية.



وبحسب مراسل سانا، فقد استعرض القائم بالأعمال أمام أعضاء الوفد جملةً من الملفات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي اليومي، شملت حجم المعاملات القنصلية والطلبات الواردة، وآليات التواصل مع الجهات السعودية المختصة، وطبيعة القضايا التي تتولى السفارة متابعتها نيابةً عن مواطنيها.

جولة ميدانية في أقسام السفارة



وأجرى الوفد جولة ميدانية شاملة في مرافق السفارة، شملت القسم القنصلي، حيث اطلع الوفد على آليات استقبال المراجعين وتنظيم صفوف الانتظار، وطريقة معالجة الطلبات المتعلقة بتجديد جوازات السفر واستخراج الوثائق الثبوتية، وتصديق الأوراق الرسمية، وتوثيق عقود الزواج والطلاق ووثائق الأحوال المدنية، إضافةً إلى خدمات التصديق على المستندات المختلفة، وقد أبدى الوفد اهتمامه بتقليص أوقات الانتظار وتحسين تجربة المراجع من خلال تفعيل المنظومة الرقمية.

كما شملت الجولة القسم الإداري والمالي وفيه اطّلع الوفد على الهيكل الإداري للبعثة، وعدد الكوادر البشرية العاملة فيها، وتفحّص الوفد آليات التسيير المالي للسفارة ومتطلبات الميزانية التشغيلية، كما ناقش مع مسؤولي السفارة سُبلَ تعزيز الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق.



كما أولى الوفد خلال جولته اهتماماً خاصاً بتقييم البنية التحتية للسفارة من حيث المبنى والتجهيزات، ومدى توافر الأنظمة التقنية الحديثة اللازمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي، وشبكات الاتصالات الآمنة مع المركز الرئيسي للوزارة في دمشق، كذلك ناقش الوفد مع السيد القائم بالأعمال احتياجات التحديث والتطوير التقني بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

كما أجرى الوفد سلسلة مقابلات مع عدد من المتقدمين لشغل وظيفة متعاقد محلي في البعثة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التقييم والاختيار وفق المعايير المهنية والإدارية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.