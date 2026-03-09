وزير الصحة يفتتح مركز غسيل الكلى في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

افتتح وزير الصحة مصعب العلي اليوم الإثنين، مركز غسيل الكلى في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والحد من معاناة مرضى الكلى وتخفيف الأعباء المادية للعائدين المهجرين قسراً بفعل النظام البائد.

وأوضح مدير الصحة بمحافظة إدلب الدكتور سامر عرابي في تصريح لمراسل سانا، أنه تم افتتاح مركز لمعالجة مرضى “التحال الدموي” في مدينة معرة النعمان، بمساحة 400 متر مربع، ويضم أربع صالات منها صالتان مخصصتان لمرضى التهاب الكبد “بي” و”سي”، ويبلغ عدد مكنات التحال الدموي 27 ماكينة، مبيناً أن الطاقة الفعلية لهذه المكنات على أساس الورديات يومياً 2400 جلسة، فيما يبلغ عدد المرضى المتوقَعين لكل مكنة تخديمية 200 مريض، بعدد جلسات 2000 جلسة خلال الشهر الواحد.

وأشار عرابي الى أن المركز مر بثلاث مراحل، الأولى مرحلة الترميم والثانية التجهيز وصولاً للمرحلة الأخيرة اليوم، التي تتضمن الانطلاق بخطة العمل الأولى والمتمثلة بثلاث ورديات واستقبال مئتي مريض، منوهاً بأنه في حال الحاجة لأكثر من ذلك يتم الانتقال للمرحلة الرابعة من خطة العمل وهي تشغيل خمس ورديات في اليوم الواحد على مدار 24 ساعة.

ولفت عرابي إلى أن المركز أسهم في التخفيف عن المرضى وجنبهم عناء السفر مسافة 50 كم للوصول إلى مدينة إدلب بتلقي خدمات التحال الدموي، إضافة إلى دوره في تسريع المهجرين للعودة إلى مناطقهم، فضلاً عن دوره في تخفيف الضغط عن مراكز التحال الدموي في مناطق المحافظة الأخرى.

بدوره بين مدير مكتب منظمة الأمين في سوريا عبد السلام الأمين في تصريح مماثل، أن هذا المركز هو الوحيد في ريف إدلب الجنوبي، ويخدم نحو 450 ألف مواطن في منطقة معرة النعمان وريفها، حيث انطلق اليوم بشكل فعلي ويتم حالياً تخديم 27 حالة، ويقدم الخدمات بجودة عالية كون الأجهزة كلها جديدة، مشيراً إلى أن عدد المرضى المسجلين في يوم انطلاقه حتى الآن يبلغ نحو 300 مريض أغلبهم كانوا في مخيمات الشمال.

من جهته بين المواطن معاذ المصطفى مريض كلى من قرية معرشمارين بريف معرة النعمان، أنه عانى كثيراً من السفر إلى مدينة إدلب لإجراء جلسات غسيل الكلى صباحاً ومساءً، لصعوبة التنقل وعدم توفر وسائط النقل في كثير من الأحيان، في حين أن افتتاح المركز بالقرب من القرية وفر مشقة السفر على المرضى والتعب والجهد الجسدي بعد جلسات الغسيل.

حضر افتتاح المركز محافظ إدلب محمد عبد الرحمن وعدد من الجهات المعنية بالشأن الصحي، وحشد من أهالي ووجهاء المدينة.

يذكر أن افتتاح المركز في مدينة معرة النعمان يعتبر إنجازاً مهماً يعكس اهتمام مديرية الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية، ويؤكد تضافر جهود المعنيين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى أنه يمثل نقطة تحول حقيقية ومصدر أمل جديد لآلاف المرضى في المنطقة كونه الوحيد ويخفف عنهم عناء ومشقة السفر.