دخول قافلة تجارية إلى محافظة السويداء تضم 95 شاحنة

السويداء-سانا

دخلت إلى محافظة السويداء اليوم، قافلة تجارية تضم 95 شاحنة، محملة بمواد غذائية وخضروات ودواجن وأعلاف وخزانات مياه وأخشاب ومواد صناعية.

وأوضحت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام أن القافلة تعزز المخزون التجاري وتؤمن الاحتياجات الأساسية لأهالي المحافظة.

في سياق متصل نفى المكتب الصحفي في المحافظة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجان مفترضة تابعة للمحافظة لتوزيع المحروقات والمساعدات داخل المدينة.

وقال المكتب في بيان اليوم: “إن هذه الأنباء غير دقيقة، ولم يصدر أي قرار أو توجيه من المحافظ أو من المحافظة بشأن تشكيل أي لجان من هذا النوع”.

وأكد المكتب أن كل عمليات توزيع المحروقات والإغاثة تتم عبر القنوات والجهات الرسمية المعتمدة، وبآليات محكمة تضمن الشفافية والعدالة في توزيعها، وتحت إشراف المؤسسات المختصة.

وحث المكتب الصحفي وسائل الإعلام على تحري الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات قبل نشرها، تجنباً لإثارة البلبلة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

