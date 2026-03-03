الصحة تنهي تأهيل إسعاف مشفى دمشق وتضعه بالخدمة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل قسم الإسعاف في مشفى دمشق “المجتهد” ووضعه بالخدمة، بعد تنفيذ أعمال صيانة شملت تحديث البنى التحتية والتجهيزات الفنية في القسم، بهدف رفع كفاءته التشغيلية وتأمين استقبال المرضى والمراجعين بجاهزية متكاملة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الرامية إلى تطوير المنظومة الإسعافية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبينت أن أعمال الترميم أحدثت نقلة نوعية في البنى التحتية والتجهيزات الفنية بقسم الإسعاف، حيث شملت الأعمال تحديث الغرف والمرافق الخدمية والممرات، إضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة بما يواكب المعايير الفنية والطبية المطلوبة.

وتواصل وزارة الصحة جهودها لتأهيل المنشآت الصحية في مختلف المحافظات، حيث كانت قد بدأت بالتعاون مع مديرية صحة درعا وفعاليات المجتمع المحلي بتنفيذ أعمال ترميم وصيانة شاملة لعدد من الأقسام الحيوية في المشفى الوطني بمدينة بصرى الشام بريف درعا، وذلك في إطار خطتها الرامية لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للأهالي.