وزير الصحة يفتتح قسم القثطرة القلبية في مشفى درعا الوطني

درعا-سانا

افتتح وزير الصحة السوري مصعب العلي، اليوم الأربعاء، قسم القثطرة القلبية الجديد في مشفى درعا الوطني، في إطار جهود تطوير القطاع الصحي، وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المنطقة.

وأشار الوزير العلي في تصريح له، إلى أن القسم مجهز بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المنطقة، وتقليص مخاطر تأخير التدخل الطبي في حالات الأزمات القلبية الحادة.

ولفت العلي إلى أن جهاز القثطرة سيدخل الخدمة الفعلية، ويباشر باستقبال الحالات بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وكان الوزير العلي أشار في منشور له على منصة (X)، إلى أهمية افتتاح هذا القسم في ذكرى انطلاقة الثورة السورية، بما يتيح تأمين خدمات صحية أساسية تُنقذ الأرواح في الدقائق الحرجة، مثمناً جهود الكوادر الطبية والشركاء في حملة “أبشري حوران” والجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”.

من جانبه، أشار محافظ درعا أنور طه الزعبي، خلال الافتتاح، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حملة “أبشري حوران”، وبدعم من شركاء دوليين، بهدف تعزيز الرعاية الصحية للأهالي، وتأمين خدمات طبية متقدمة في المشافي الوطنية.

ويأتي افتتاح هذا القسم ضمن خطة الوزارة لتأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية النوعية في المشافي العامة، وتخفيف معاناة السفر للمراكز الطبية الكبرى.

يذكر أن حملة “أبشري حوران” مبادرة تنموية وخدمية تهدف إلى تحسين واقع البنى التحتية والخدمات الأساسية في محافظة درعا، وتشمل قطاعات الصحة والتربية والخدمات، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وتستهدف تأهيل مرافق حيوية تلامس احتياجات المواطنين اليومية.