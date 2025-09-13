إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مشفى عربين بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بدعم وتمويل من المجتمع الأهلي، أطلق المجلس المحلي في مدينة عربين بريف دمشق اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مشفى عربين الوطني، في إطار خطة تنموية تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المدينة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح رئيس المجلس المحلي في عربين محمد حسن يونس أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المشفى الذي تبلغ مساحته الطابقية نحو 6000 متر مربع، مبيناً أن عملية التأهيل ستتم يشكل تدريجي، ليضم أهم الأقسام التي يحتاجها المواطن في المدينة.

وأوضح يونس أن المجلس يعمل بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والمجتمعية لتأمين الدعم اللازم للمشروع عبر صندوق التبرعات، ونأمل من أبناء الوطن داخل سوريا وخارجها أن يكونوا شركاء في هذا الإنجاز الحيوي الذي يخدم آلاف المواطنين.

وأكد يونس أن المشروع يأتي في سياق تعزيز صمود القطاع الصحي في ظل التحديات الراهنة، وتوفير خدمات طبية نوعية تواكب احتياجات الأهالي في المنطقة.