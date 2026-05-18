بمشاركة سوريا.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف

جنيف-سانا

انطلقت في مبنى الأمم المتحدة في جنيف فعاليات الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الصحة مصعب العلي، تحت عنوان “إعادة تشكيل الصحة العالمية، مسؤولية مشتركة” .

وأفاد مراسل سانا إلى أن الدورة تبحث على مدى جلساتها عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل النظم الصحية على المستوى العالمي، وسبل تعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية، ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحي

وتهدف مشاركة سوريا في أعمال الدورة إلى بناء شراكات عملية تدعم إعادة تأهيل البنية الصحية، وتوطين الصناعات الدوائية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، بما يسهم في دعم القطاع الصحي في سوريا ورفع كفاءته في المرحلة المقبلة.

تأتي مشاركة الوفد السوري في إطار الانفتاح على فرص التعاون الصحي الدولي، والاستفادة من اللقاءات والاجتماعات التي تعقد على هامش فعاليات الدورة بما يخدم أولويات القطاع الصحي في سوريا.

