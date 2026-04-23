إنجاز 60 بالمئة من مشروع إعادة تأهيل الحي الجنوبي في معرة النعمان بريف إدلب

إدلب-سانا

أنجزت جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية نحو 60 بالمئة من إجمالي الأعمال الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الحي الجنوبي في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، الذي انطلق مطلع العام الجاري، وذلك بالتعاون مع إدارة منطقة المعرة وتمويل منظمة قطر الخيرية.

وتشمل أعمال المشروع ترميم 235 منزلاً، و25 محلاً تجارياً تعود ملكيتها للأوقاف، ومدرسة رمضان المؤلفة من كتلتين ابتدائية وإعدادية، ومسجدي الحصري ورياض الصالحين، وفرش وترميم طرق متهالكة، إضافة إلى ترحيل أكثر من 4500 متر مكعب من أنقاض ومخلفات المباني المهدمة، وإنشاء وإصلاح أرصفة.

مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة المعرة بلال مخزوم، أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن إعادة تأهيل الحي الجنوبي في المدينة تلبي المستلزمات الأساسية لخطط إعادة الإعمار، وتعزز الاحتياج الكبير لأهالي المنطقة بشكل عام، ومعرة النعمان خاصةً للاستقرار الآمن، لافتاً إلى أن المنطقة تحتاج إلى مشاريع مماثلة، بالنظر إلى حجم الدمار الذي شهدته المدينة بفعل ممارسات النظام البائد.

مدير المشروع المهندس محمد عجيني، بيّن في تصريح مماثل، أن المشروع يشمل جملة من الخدمات المهمة التي يوفرها للمستفيدين إلى جانب أعمال الترميم والتأهيل للطرق والمباني والترحيل، مشيراً إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تأمين العودة الكريمة للمستفيدين، وتعزيز استقرارهم.

وعبّر عدد من أهالي معرة النعمان عن شكرهم للقائمين على المشروع، كونه يسهم بشكل كبير في تسريع عودة المهجرين قسراً، ويلبي احتياجات الأهالي في تأمين مأوى بعدما فقدوا منازلهم جراء القصف، داعين المعنيين والمنظمات الإنسانية إلى الاستمرار بتنفيذ هذه المشاريع لتشمل بقية المهجرين في مختلف المناطق.

يذكر أن قطر الخيرية هي منظمة غير حكومية تأسست في قطر عام 1992، وتعمل في مجال المساعدات التنموية والإنسانية، بهدف خلق عالم يتمتع فيه الجميع بحق العيش بسلام وكرامة، أما جمعية عطاء فهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست في إسطنبول عام 2013، وتهدف إلى تقديم الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والمنكوبين من السوريين في تركيا والداخل السوري.