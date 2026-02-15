فريق التقصي الوبائي يجري فحوصات ميدانية في قرية العنازة بريف بانياس

طرطوس-سانا

نفذ فريق التقصي الوبائي في طرطوس اليوم الأحد، حملة ميدانية في قرية العنازة بريف بانياس، للكشف عن حالات التهاب الكبد، بهدف الوقاية من انتشار المرض، والتأكد من سلامة مياه الشرب.

وفي تصريح خاص لـ سانا، أكد رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في طرطوس تميم إبراهيم، أن الحملة جاءت نتيجة للزيادة الملحوظة في عدد حالات التهاب الكبد في القرية، موضحاً أنه تمت زيارة القرية برفقة مدير منطقة بانياس الصحية، حيث تم الاطلاع على حالات المصابين، وأخذ عينات دموية للتحليل في مخابر وزارة الصحة، كما تم أخذ عينات من مصادر مياه الشرب في القرية، بما في ذلك الينابيع والشبكة العامة للمياه، لضمان سلامتها.

وأشار إبراهيم إلى أن المرض لا يشكل خطراً كبيراً ولا يستدعي القلق، حيث تبدأ أعراضه بشكل بسيط مثل ألم البطن، الحمى، قلة الشهية، وأحيانا القيء، موضحاً أن العلاج يعتمد على تناول السوائل والفيتامينات إلى جانب تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة، إضافة إلى الحفاظ على النظافة الشخصية للمريض وغسل الخضراوات بشكل جيد، وخاصة التي تُؤكل نيئة.

من جانبها، قالت مديرة مركز العنازة الصحي أهداب حيدر: إنه تم إبلاغهم عن وجود حالات التهاب كبد من قبل أطباء العيادات الخاصة، وبعد ذلك تمت متابعة الحالات من خلال برنامج رصد الأمراض السارية، موضحةً أنه تم تشخيص حوالي 20 حالة، 12 منها مؤكدة إصابتها بالتهاب الكبد، فيما تعتبر الحالات الأخرى مشتبهاً بها، وتحتاج إلى فحوصات إضافية.

وركز الفريق على توعية الأهالي بضرورة شرب المياه المكلورة من شبكة المياه العامة، وتجنب الاعتماد على مياه الينابيع غير المعقمة، وتم شرح كيفية تعقيم مياه الينابيع عن طريق الغلي، أو باستخدام حبوب الكلور التي تم توزيعها من قبل مديرية الصحة على المراكز الصحية.