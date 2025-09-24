الصحة العالمية: أكثر من 3000 وفاة بالكوليرا في السودان خلال 14 شهراً

الخرطوم-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بوباء الكوليرا في السودان تجاوز ثلاثة آلاف حالة خلال الأشهر الـ 14 الماضية، محذرة من تفاقم الوضع الوبائي في دارفور وانتشار العدوى في جميع ولايات البلاد الثماني عشرة.

وذكرت نائب ممثل المنظمة في السودان هالة خضري خلال مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن تفشي العدوى البكتيرية الناتجة عن تلوث الطعام أو الماء انتشر إلى جميع الولايات في البلاد التي مزقتها الحرب، بعد ظهوره في ولاية كسلا في تموز من العام الماضي، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة تجاوز 113600 حالة، بينها أكثر من 3000 حالة وفاة، ليصل معدل الوفيات إلى 2.7 بالمئة.

وأشارت خضري إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت حملة تطعيم تستهدف 406 آلاف شخص في ولاية شمال دارفور، في الوقت الذي تستمر فيه حالات الإصابة والوفيات بالكوليرا في ولاية دارفور بالارتفاع بمعدل مُقلق.

وكشف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الجمعة الماضي أن نحو 24.6 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً بالأمن الغذائي في السودان، فيما يعيش 19 مليوناً بلا مياه صالحة للشرب وخدمات صرف صحي، مع استمرار تفشي وباء الكوليرا.